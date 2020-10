Fauci: “Il 50% di voi mi odia, ma se non fate come dico avremo 400mila vittime di Covid” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duro il discorso dell’immunologo statunitense Anthony Fauci per l’American University: “Il 50% di voi mi odia, ma se non fate come dico ci saranno 300-400mila morti di Covid negli Stati Uniti”. L’immunologo statunitense Anthony Fauci, figura di riferimento per la lotta alla pandemia negli Stati Uniti, ha offerto un’immagine molto cupa dell’emergenza coronavirus, in occasione … L'articolo Fauci: “Il 50% di voi mi odia, ma se non fate come dico avremo 400mila vittime di Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duro il discorso dell’immunologo statunitense Anthonyper l’American University: “Il 50% di voi mi, ma se nonci saranno 300-morti di Covid negli Stati Uniti”. L’immunologo statunitense Anthony, figura di riferimento per la lotta alla pandemia negli Stati Uniti, ha offerto un’immagine molto cupa dell’emergenza coronavirus, in occasione … L'articolo: “Il 50% di voi mi, ma se nondi Covid” proviene da www.meteoweek.com.

