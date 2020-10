Espargaro meglio di Rea nel test di Portimao (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi in sella a una MotoGP, i piloti Aprilia e Stefan Bradl,, chi a una quasi moto da gran premio, Alex Marquez con la RC213V-S,, la maggior parte, da Valentino Rossi ad Andrea Dovizioso a tutti gli ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi in sella a una MotoGP, i piloti Aprilia e Stefan Bradl,, chi a una quasi moto da gran premio, Alex Marquez con la RC213V-S,, la maggior parte, da Valentino Rossi ad Andrea Dovizioso a tutti gli ...

Il pilota della Yamaha Petronas ha valutato in maniera molto positiva la sua prima parte di stagione, mentre Bagnaia vorrebbe trovare più continuità ...

Honda cambia "più del previsto" a caccia di soluzioni

Il direttore tecnico della Honda, Takeo Yokoyama, dice che la HRC sta provando 'più cose del previsto' per adattare la RC213V al nuovo pneumatico posteriore Michelin.

Il pilota della Yamaha Petronas ha valutato in maniera molto positiva la sua prima parte di stagione, mentre Bagnaia vorrebbe trovare più continuità ...