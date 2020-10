Edgar Ramirez star con Jessica Chastain di Losing Clementine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'attore Edgar Ramirez reciterà accanto alla star Jessica Chastain nel film Losing Clementine, tratto dall'omonimo romanzo. Edgar Ramirez affiancherà Jessica Chastain nel film Losing Clementine, diretto da Lucia Puenzo e tratto da un romanzo scritto da Ashley Ream. Il lungometraggio sarà scritto da Ann Cherkis (Better Call Saul) e potrà sfruttare le sovvenzioni previste dal Tax Credit in vigiore in California in vista delle riprese previste dal mese di gennaio a Los Angeles. Jessica Chastain avrà la parte dell'artista di fama mondiale Clementine Pritchard che soffre di un disturbo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'attorereciterà accanto allanel film, tratto dall'omonimo romanzo.affiancherànel film, diretto da Lucia Puenzo e tratto da un romanzo scritto da Ashley Ream. Il lungometraggio sarà scritto da Ann Cherkis (Better Call Saul) e potrà sfruttare le sovvenzioni previste dal Tax Credit in vigiore in California in vista delle riprese previste dal mese di gennaio a Los Angeles.avrà la parte dell'artista di fama mondialePritchard che soffre di un disturbo ...

