Da Roma a Pomezia | ecco dove raddoppiano drive-in

Roma -Dall'aeroporto di Guidonia a Monterotondo Scalo, da Priverno ad Aprilia, Gaeta, Pomezia, ma anche nuove aree a Roma. Sono i luoghi dove sono aperti o stanno per aprire i nuovi drive-in per i test Covid, che raddoppieranno l'attuale rete, cosi' come annunciato oggi dall'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella Capitale, oltre al nuovo drive-in dell'ospedale Pertini e a quello che e' gia' partito in via Odescalchi, nell'Asl Roma 2, si va verso l'utilizzo della grande area di Tor Vergata che fu gia' occupata durante il Giubileo. Ma nella Capitale si stanno valutando anche altre aree.

