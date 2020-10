Covid Roma: mappa contagio: al Centro la situazione peggiore, quartiere Trieste maglia nera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Covid tiene in apprensione la Capitale. I dati a Roma, 128 casi ieri, e in generale nel Lazio, continuano a non essere confortanti e il contagio dilaga. L'ultimo rilevamento parla di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Iltiene in apprensione la Capitale. I dati a, 128 casi ieri, e in gele nel Lazio, continuano a non essere confortanti e ildilaga. L'ultimo rilevamento parla di...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Covid Roma: mappa contagio: al Centro la situazione peggiore, quartiere Trieste maglia nera Il Messaggero Coronavirus: nel Lazio oggi 357 casi di cui 145 a Roma, 6 morti e 12 mila tamponi (2)

Roma, 07 ott 17:43 - (Agenzia Nova) - Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 62 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta di 40 casi con link familiare o ...

Coronavirus: sono 3.678 i nuovi contagi, 31 morti e 125.314 tamponi

Roma, 07 ott 17:20 - (Agenzia Nova) - Sale di mille unità il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3.678 nuovi casi contro i 2.677 di ieri. Sale ...

