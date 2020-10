Covid-19 | chiude due scuole ad Atripalda per un caso positivo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – L’emergenza sanitaria da-19 tiene sotto scacco l’Irpinia. A preoccupare è la situazione delle. Dopo la questione inerente alla scuola di Celzi di Forino, martedì, il sindaco diha disposto la chiusura della scuola secondaria “Masi” e della primaria “Mazzetti”. La chiusura è stata disposto dopo che, l’Asl territoriale, ha comunicato la presenza di un. “La chiusura, in via precauzionale, dell’intero plesso scolastico di Via Pianodardine del Comune di(ambienti scuola secondaria Masi e ambienti scuola primaria Mazzetti) con decorrenza immediata e fino alla data del 10/10/2020 compreso per procedere alla sanificazione dei ...