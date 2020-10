Anche il Covid “schifa” Salvini: un’altra vignetta indecente sul “Fatto Quotidiano” di Travaglio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anche il Covid schifa Matteo Salvini. Se questa è satira… Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio sempre più disgustosi. La vignetta pubblicata sull’edizione di mercoledì 7 ottobre è fuori da ogni decenza, non fa ridere ed è molto offensiva. Il disegno in prima pagina che ritrae il leader della Lega schifato pure dal coronavirus. Sopra la frase: “Io lì dentro non ci entro” e “Non attizzava proprio più nessuno”. Il leader della lega è raffigurato nella sua veste peggiore, con la bava alla bocca e l’aria truce. Il riferimento non tanto recondito è alle Amministrative che hanno visto la Lega perdere qualche consenso. Per cui -questo dovrebbe essere il senso della vignetta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ilschifa Matteo. Se questa è satira… Il Fatto Quotidiano e Marcosempre più disgustosi. Lapubblicata sull’edizione di mercoledì 7 ottobre è fuori da ogni decenza, non fa ridere ed è molto offensiva. Il disegno in prima pagina che ritrae il leader della Lega schifato pure dal coronavirus. Sopra la frase: “Io lì dentro non ci entro” e “Non attizzava proprio più nessuno”. Il leader della lega è raffigurato nella sua veste peggiore, con la bava alla bocca e l’aria truce. Il riferimento non tanto recondito è alle Amministrative che hanno visto la Lega perdere qualche consenso. Per cui -questo dovrebbe essere il senso della...

Durante l’emergenza sanitaria ha gestito per 67 giorni tutti gli interventi anche al di fuori della regione Toscana e del territorio nazionale la Centrale ...

Bollettino coronavirus Campania, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati al 7 ottobre 2020: le ultime notizie su morti, contagi e guariti.

