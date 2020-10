A Roma aumentano gli autovelox, ecco la mappa aggiornata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Sono stati installati in questi giorni nuovi autovelox a Roma. Gli ‘occhi elettronici’ tengono adesso sotto osservazione la velocità in numerose strade, dal centro alla periferia, anche quelle con limiti che vanno tra i 30 e i 70 km/orari. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Sono stati installati in questi giorni nuovi autovelox a Roma. Gli ‘occhi elettronici’ tengono adesso sotto osservazione la velocità in numerose strade, dal centro alla periferia, anche quelle con limiti che vanno tra i 30 e i 70 km/orari.

Milan_A_Vita : @indiavolati Guarda, le persone in giro portano tutte la mascherina, sono da due giorni a Roma e non ho visto una s… - InnamoratiAle : Io direi NO alla ennesima #marcia dei negazionisti a Roma. Abbiamo già abbastanza problemi, aumentano contatti, tam… - monica10205388 : RT @WYXYOVANNI55: @51inif @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Si può fare di più sfrattarli ci hanno rotto il cazzo non son buoni d… - Mariang15709842 : RT @WYXYOVANNI55: @51inif @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Si può fare di più sfrattarli ci hanno rotto il cazzo non son buoni d… - WYXYOVANNI55 : @51inif @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Si può fare di più sfrattarli ci hanno rotto il cazzo non son b… -