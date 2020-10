Unicredit e SIA trattano in esclusiva rinnovo servizi processing per carte (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Unicredit è in trattativa in esclusiva con SIA, per il rinnovo dell’attuale accordo di outsourcing di servizi di processing in Italia, Austria e Germania, nelle transazioni con carte di pagamento e nella gestione dei terminali POS e ATM. La trattativa prevede anche il rinnovo fino al 2036 – spiega l’Istituto – e segue l’accordo siglato con Nexi, che porterà alla creazione di un campione europei nei pagamenti digitali. Le parti hanno l’obiettivo di finalizzare gli accordi vincolanti nei primi mesi del 2021, in linea con le tempistiche previste per soddisfare gli adempimenti regolamentari relativi alla fusione Nexi-SIA recentemente annunciata. Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) –è in trattativa incon SIA, per ildell’attuale accordo di outsourcing didiin Italia, Austria e Germania, nelle transazioni condi pagamento e nella gestione dei terminali POS e ATM. La trattativa prevede anche ilfino al 2036 – spiega l’Istituto – e segue l’accordo siglato con Nexi, che porterà alla creazione di un campione europei nei pagamenti digitali. Le parti hanno l’obiettivo di finalizzare gli accordi vincolanti nei primi mesi del 2021, in linea con le tempistiche previste per soddisfare gli adempimenti regolamentari relativi alla fusione Nexi-SIA recentemente annunciata.

