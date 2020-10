Serie C, esclusione Trapani: non assegnati i tre punti a Casertana e Catanzaro (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata con C.U. n. 21 DIV del 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, a norma dell’art 53 comma 3 delle NOIF, che le gare Trapani – Casertana del 27/09/2020 e Catanzaro -Trapani del 4/10/2020 non disputate per mancata presentazione della società Trapani, non abbiamo valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata con C.U. n. 21 DIV del 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, a norma dell’art 53 comma 3 delle NOIF, che le garedel 27/09/2020 edel 4/10/2020 non disputate per mancata presentazione della società, non abbiamo valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare. ITA Sport Press.

