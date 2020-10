Serie A: Inter, Juve e Napoli da 7,5. Atalanta modello (Di martedì 6 ottobre 2020) Atalanta 7,5 Eccellente modo di Interpretare il mercato, come sempre. Lammers e Miranchuk intuizioni quasi geniali nel rapporto qualità-costo. Trattenuti tutti i gioielli, cessioni sempre straordinarie. BENEVENTO 6,5 Buona distribuzione in tutti i reparti, Glik per la difesa è una bella guida, Lapadula a Lecce si è rigenerato e ora può ripetersi per la felicità della gente sannita. BOLOGNA 5 Non si può inseguire un attaccante, Supryaga, per un mese abbondante senza poi prenderlo e non avere un piano B. Bigon troppo diesel in certe situazioni. CAGLIARI 6 Benissimo Godin, bene Ounas che ha qualità. Ma la rincorsa a Nainggolan avrebbe meritato un epilogo diverso, anche perché le parole di Di Francesco pesano come macigni. CROTONE 6 Fatto il massimo possibile, con ulteriori Interventi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020)7,5 Eccellente modo dipretare il mercato, come sempre. Lammers e Miranchuk intuizioni quasi geniali nel rapporto qualità-costo. Trattenuti tutti i gioielli, cessioni sempre straordinarie. BENEVENTO 6,5 Buona distribuzione in tutti i reparti, Glik per la difesa è una bella guida, Lapadula a Lecce si è rigenerato e ora può ripetersi per la felicità della gente sannita. BOLOGNA 5 Non si può inseguire un attaccante, Supryaga, per un mese abbondante senza poi prenderlo e non avere un piano B. Bigon troppo diesel in certe situazioni. CAGLIARI 6 Benissimo Godin, bene Ounas che ha qualità. Ma la rincorsa a Nainggolan avrebbe meritato un epilogo diverso, anche perché le parole di Di Francesco pesano come macigni. CROTONE 6 Fatto il massimo possibile, con ulterioriventi ...

