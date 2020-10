Scafati | maestra positiva | chiude per tre giorni la scuola elementare di via Genova

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Da oggi e per treresta chiusa laII circolo, plesso M. Cristina di Savoia di Via. La decisione è stata adottata ieri dopo che il Dipartimento di prevenzione dell’Asl ha comunicato la positività di un’insegnante immediatamente posta in isolamento fiduciario. Sono già stati attivati tutti i protocolli da parte dell’Asl e della dirigente scolastica che ha disposto la sanificazione degli ambienti. Ciò comporterà la chiusura per tredellamaterna e l’indagine epidemiologica tra gli scolari e i contatti stretti dell’insegnante. Nel frattempo, insieme all’assessore alla ...