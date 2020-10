Ruini: «Salvini e Meloni sciolgano nodo dei rapporti con l’Europa. No a un partito dei cattolici» (Di martedì 6 ottobre 2020) In una lunga intervista al Corriere della sera il cardinal Camillo Ruini scansa l’ipotesi di un partito cattolico: «Non vedo uno spazio del genere. I cattolici devono puntare sui contenuti dell’azione politica, individuati anche alla luce di una visione cristiana dell’uomo e della società; e devono collaborare con chi, cattolico o no, condivide tali contenuti. Oggi purtroppo in larga misura manca proprio l’attenzione a una visione cristiana». Un anno fa questi disse che con Salvini bisognava dialogare. «Pentito? Non mi sono pentito affatto. Dialogare bisogna», ha spiegato l’89enne. leggi anche l’articolo —> Scandalo in Vaticano, le mani nel conto di Papa Francesco «Salvini e Meloni ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) In una lunga intervista al Corriere della sera il cardinal Camilloscansa l’ipotesi di uncattolico: «Non vedo uno spazio del genere. Idevono puntare sui contenuti dell’azione politica, individuati anche alla luce di una visione cristiana dell’uomo e della società; e devono collaborare con chi, cattolico o no, condivide tali contenuti. Oggi purtroppo in larga misura manca proprio l’attenzione a una visione cristiana». Un anno fa questi disse che conbisognava dialogare. «Pentito? Non mi sono pentito affatto. Dialogare bisogna», ha spiegato l’89enne. leggi anche l’articolo —> Scandalo in Vaticano, le mani nel conto di Papa Francesco «...

