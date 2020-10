Roma, Smalling: “Ho capito subito che qui sarebbe stata casa mia” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono arrivato a Roma la scorsa estate e, anche se a titolo temporaneo, ho capito subito che sarebbe stata casa mia. E’ iniziato tutto nel 2010, lo United è un posto speciale dove ho raggiunto traguardi speciali. Una grande cultura, dove vincere non è qualcosa che si vuole, è una necessità. Me ne vado non solo come giocatore migliore, ma con il Manchester sempre nel DNA“. Queste le prime parole di Chris Smalling dopo l’ufficialità del suo ritorno alla Roma. Il difensore britannico stavolta arriva in giallorosso a titolo definitivo e saluta il Manchester United. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono arrivato ala scorsa estate e, anche se a titolo temporaneo, hochemia. E’ iniziato tutto nel 2010, lo United è un posto speciale dove ho raggiunto traguardi speciali. Una grande cultura, dove vincere non è qualcosa che si vuole, è una necessità. Me ne vado non solo come giocatore migliore, ma con il Manchester sempre nel DNA“. Queste le prime parole di Chrisdopo l’ufficialità del suo ritorno alla. Il difensore britannico stavolta arriva in giallorosso a titolo definitivo e saluta il Manchester United.

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling ???? l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, docum… - DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - DiMarzio : #ASRoma, Smalling più vicino: le ultime - corgiallorosso : Twitter, #Smalling: “Ho capito subito la scorsa estate che Roma sarebbe stata la mia casa” - LeoWolf1992 : RT @romanewseu: #Smalling: “Lo United nel DNA, ma ho saputo subito che Roma era casa mia” (FOTO) #ASRoma -