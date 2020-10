Roma Capitale e Acea | nuova luce per le aree verdi nel quartiere di San Basilio

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 ottobre 2020) Inaugurati i nuovi impianti di illuminazione dei giardini di Via Recanati, Via Tranfo, Via Mechelli e Via Folchi neldi San, alla presenza della Sindaca diVirginia Raggi e delll’Amministratore DelegatoGiuseppe Gola. Erano presenti il Prefetto di, Matteo Piantedosi, il Questore diCarmine Esposito, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Francesco Gargaro, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Compagnone, Don Antonio Coluccia fondatore dell’Opera Don Giustino, il Responsabile Illuminazione Pubblica di Areti, Alberto Scarlatti. Nel corso dell’inaugurazione si è esibita la Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di, mentre Maurizio ...