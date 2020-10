Programmi TV di stasera, martedì 6 ottobre 2020. Su Canale5 in 1^Tv free «Jurassic World – Il regno distrutto» (Di martedì 6 ottobre 2020) Jurassic World - Il regno distrutto Rai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. I giardini della memoria: In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore Capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei Nuova “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai “Programmi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 ottobre 2020)- IlRai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. I giardini della memoria: In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore Capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei Nuova “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai “...

