Positivi alla cocaina due bambini di 2 e 5 anni, la procura indaga sul padre (Di martedì 6 ottobre 2020) Due fratellini di 2 e 5 anni sono risultati Positivi alla cocaina dopo gli esami effettuati all’ospedale pediatrico Meyer, a Firenze. La vicenda risale allo scorso maggio, quando il padre dei due bambini era stato indagato dalla procura del capoluogo toscano lesioni personali colpose, abbandono di persone minori e violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’indagine si è conclusa con l’accusa da parte della procura nei suoi confronti.L’uomo si starebbe separando dalla moglie. Proprio quest’utlima aveva deciso di portare i due figli in ospedale e a far scattare l’indagine, in quanto aveva notato strani comportamenti in loro dopo che avevano trascorso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Due fratellini di 2 e 5sono risultatidopo gli esami effettuati all’ospedale pediatrico Meyer, a Firenze. La vicenda risale allo scorso maggio, quando ildei dueera statoto ddel capoluogo toscano lesioni personali colpose, abbandono di persone minori e violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’indagine si è conclusa con l’accusa da parte dellanei suoi confronti.L’uomo si starebbe separando dmoglie. Proprio quest’utlima aveva deciso di portare i due figli in ospedale e a far scattare l’indagine, in quanto aveva notato strani comportamenti in loro dopo che avevano trascorso ...

