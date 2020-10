“Perché stava con me” Gabriel Garko | ora parla anche Eva Grimaldi Ma senza rancore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) La vicenda legata acontinua a far discutere. Non si è esaurito tutto con il suo coming out al ‘Grande Fratello Vip’, infatti in questi giorni sono tanti ad intervenire su di lui. Nelle ultime ore è stata Evaa rompere il silenzio e a concedersi per un’intervista al settimanale ‘Chi’. La donna è fidanzata con Imma Battaglia ed ha confessato per la prima volta che la sua storia d’amore con il popolare attore è stata tutta una finzione, creata dunque a tavolino. Tra i due non c’è mai stato un vero e proprio legame amoroso,se entrambi ritengono di aver vissuto un rapporto molto bello. Infatti, si sono voluti molto bene e lui stesso ha ammesso che l’avrebbesposata come persona. Nella ...