Parmigiano Reggiano | oltre 5 mila visitatori per Caseifici Aperti

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Oltre cinquemila visitatori hanno animato il fine settimana di Caseifici Aperti, sabato 3 e domenica 4 ottobre, andando alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP negli oltr ...

Appenninica MTB Stage Race vincono Becking e Süss

La seconda edizione di Appenninica MTB è stata portata a termine con successo nonostante le difficili condizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus.

