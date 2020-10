Orico IV300 | una recensione finita male

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 ottobre 2020) Questa didoveva inizialmente essere una nor, purtroppo però durante il percorso qualcosa è andata. Scopriamo perchè In corso d’opera abbiamo dovuto cambiare i connotati di questo articolo, che originariamente doveva essere una nor. Dal prodotto che ci era stato presentato, ci siamo trovati difronte a qualcosa che aveva dell’incredibile, cerchiamo di fare il punto della situazione. Il prodotto in questione è il recente SSD portatile di casa, il modello. Quando ci è stato mandato abbiamo da subito iniziato a testarlo nell’utilizzo quotidiano, per poi passare successivamente ai test veri e ...