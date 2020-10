Maltempo Piemonte, il sorvolo dei droni sulle zone distrutte dall'alluvione (Di martedì 6 ottobre 2020) Prosegue il lavoro di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco nelle zone della provincia di Cuneo colpite dal Maltempo dei giorni scorsi. Nelle clip video i sorvoli effettuati dai droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) sulle zone del Colle di Tenda e di Limone Piemonte interessate da numerose frane. / Vigili del fuoco Agenzia Vista Maltempo vigili del fuoco  Luoghi: Piemonte Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Prosegue il lavoro di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco nelledella provincia di Cuneo colpite daldei giorni scorsi. Nelle clip video i sorvoli effettuati daidel nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto)del Colle di Tenda e di Limoneinteressate da numerose frane. / Vigili del fuoco Agenzia Vistavigili del fuoco  Luoghi:

emergenzavvf : #5ottobre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco nelle regioni colpite dal #maltempo per prestare assistenza alla… - fattoquotidiano : Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, prosegue il lavoro dei 400 #vigilidelfuoco nelle province di #Cuneo, #Vercelli e #Novara. Nell… - paoloigna1 : Maltempo, Cirio al ministro Lamorgese: “Un miliardo i danni in Piemonte” - Ansa_Piemonte : Maltempo: 200 volontari ancora impegnati a rimuovere detriti. Statale 20 aperta solo a residenti per motivi lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po Il Sole 24 ORE Maltempo: danni alle risaie, Ente Risi scrive a due Regioni

(ANSA) - VERCELLI, 06 OTT - Il presidente dell'Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, dopo l'incontro avvenuto ieri a Vercelli con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato una nota agli ...

Maltempo | 40 italiani bloccati in Francia | soccorsi transalpini li ignorano

Questo è quanto avvenuto oltre il tunnel Tenda, proprio in Francia, dove risultavano 4 auto con a bordo 8 persone fermate dalla frana che ha isolato il comune di Limone Piemonte. E sempre in ...

(ANSA) - VERCELLI, 06 OTT - Il presidente dell'Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, dopo l'incontro avvenuto ieri a Vercelli con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato una nota agli ...Questo è quanto avvenuto oltre il tunnel Tenda, proprio in Francia, dove risultavano 4 auto con a bordo 8 persone fermate dalla frana che ha isolato il comune di Limone Piemonte. E sempre in ...