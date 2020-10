Maltempo Francia, 21 dispersi dopo la tempesta Alex e ora c’è anche il pericolo lupi: in fuga affamati da un parco distrutto (Di martedì 6 ottobre 2020) Mentre in Liguria continuano ad emergere cadaveri, di cui ancora non si conosce con certezza la provenienza, a seguito della violenta ondata di Maltempo della settimana scorsa, nelle Alpi Marittime francesi, dopo il passaggio nei giorni scorsi della tempesta Alex, proseguono le ricerche di 21 persone scomparse o presunte tali mentre circa 5 mila case sono ancora senza luce. Come se non bastasse la devastazione inflitta da piogge torrenziali, frane ed esondazioni, per le popolazioni locali e per l’intera regione delle Alpi Marittime vi è un altro pericolo: la fuga dei lupi dal parco Alpha di Saint Martin Vesubie, distrutto dall’acqua straripata dal fiume. Un lupo e’ stato ritrovato morto ma degli altri 11 ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Mentre in Liguria continuano ad emergere cadaveri, di cui ancora non si conosce con certezza la provenienza, a seguito della violenta ondata didella settimana scorsa, nelle Alpi Marittime francesi,il passaggio nei giorni scorsi della, proseguono le ricerche di 21 persone scomparse o presunte tali mentre circa 5 mila case sono ancora senza luce. Come se non bastasse la devastazione inflitta da piogge torrenziali, frane ed esondazioni, per le popolazioni locali e per l’intera regione delle Alpi Marittime vi è un altro: ladeidalAlpha di Saint Martin Vesubie,dall’acqua straripata dal fiume. Un lupo e’ stato ritrovato morto ma degli altri 11 ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… - emergenzavvf : ?? #Maltempo, ricerche da stanotte sul lato francese del Colle di Tenda del pastore disperso. I #vigilidelfuoco ital… - TgrPiemonte : +++ Maltempo in Piemonte. Ritrovati 21 dei 22 dispersi sul Col di Tenda, al confine con la Francia. Manca all'appel…

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Francia Maltempo: Francia, almeno 4 morti, uno annega in auto ANSA Nuova Europa Bloccati da maltempo in Francia, nessuno agisce per 7 ore: pompieri italiani sconfinano per salvarli

Bloccati per ben sette ore in balia del maltempo in Francia, poco dopo il confine con l'Italia, senza che nessun servizio di emergenza si facesse carico di loro fino a quando i pompieri italiani hanno ...

