Maltempo | Cirio “Danni per 1 mld | consegnata stima a Lamorgese”

"Ho consegnato al ministro degli Interni Lamorgese una prima rendicontazione dei danni e l'elenco degli interventi di somma urgenza necessari al ripristino in sicurezza del nostro territorio". Lo ha detto il Presidente del Piemonte Alberto Cirio. jp/mgg/mrv

