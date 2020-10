Lory Del Santo su Gabriel Garko e Manuela Arcuri: "Lei mi disse che lui a letto..." (Di martedì 6 ottobre 2020) Lory Del Santo ha svelato che Gabriel Garko si bloccava quando era a letto con Manuela Arcuri, cosa che le aveva detto in confidenza l'attrice in un bagno a Montecarlo. Gabriel Garko e Manuela Arcuri avevano un bel po' di problemi intimi nella loro relazione: a rivelarlo Lory Del Santo a Live Non è la D'Urso, rendendo pubblica una confidenza che le aveva fatto l'attrice in un bagno a Montecarlo. A Live - Non è la D'Urso si è parlato del coming out di Gabriel Garko, che il giorno prima aveva raccontato a Verissimo di aver nascosto di essere gay perché "Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020)Delha svelato chesi bloccava quando era acon, cosa che le aveva detto in confidenza l'attrice in un bagno a Montecarlo.avevano un bel po' di problemi intimi nella loro relazione: a rivelarloDela Live Non è la D'Urso, rendendo pubblica una confidenza che le aveva fatto l'attrice in un bagno a Montecarlo. A Live - Non è la D'Urso si è parlato del coming out di, che il giorno prima aveva raccontato a Verissimo di aver nascosto di essere gay perché "Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo ...

