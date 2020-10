Lazio, ecco la lista Champions: out Bastos (Di martedì 6 ottobre 2020) In vista del ritorno della Lazio in Champions League, il tecnico Simone Inzaghi ha reso nota la lista della Champions League. C’è Muriqi in attacco insieme al nuovo difensore Hoedt. Assente invece Vavro e Bastos: Portieri: Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. La lista della S.S. Lazio per la @ChampionsLeague pic.twitter.com/mBTamZRY2O — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 6, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) In vista del ritorno dellainLeague, il tecnico Simone Inzaghi ha reso nota ladellaLeague. C’è Muriqi in attacco insieme al nuovo difensore Hoedt. Assente invece Vavro e: Portieri: Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Ladella S.S.per la @League pic.twitter.com/mBTamZRY2O — S.S.(@OfficialSS) October 6, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Lazio ha reso nota la lista, consegnata alla UEFA, dei calciatori che prenderanno parte alla prossima Champions League. Tra questi ci sono anche i volti nuovi Fares, Muriqi, Escalante e Hoedt. Non ...

