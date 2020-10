La cintura di castità digitale che ha rischiato di essere hackerata

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Foto: Qiui)Un altro prodotto sempre connesso è caduto sotto i colpi di cyber-criminali che sono riusciti in un hack, nemmeno così complicato. Una storia che non sarebbe poi così originale e degna di nota se non fosse che il protagonista è il sex-toy Qiui Cell Mate, prodotto dall’omonima società cinese. Nello specifico si tratta di quello che viene definito come la primadi castità maschile controllata via app. A scoprire il buco nella sicurezza è stata la società specializzata Pen Test Partners che ha raccontato come fosse semplice prendere il controllo da remoto del gadget piazzato – come facilmente si può immaginare – in un’area molto sensibile del corpo maschile. “E non si poteva nemmeno sfruttare una funzione di override di emergenza”, ha raccontato il ...