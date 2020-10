Il Codacons diffida il Ministro dell' Economia | “No al recupero dei debito col Fisco”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè sul piede di guerra contro il Governo. E mette tutto nero su bianco con una lettera alGualtieri. Al centroa polemica, che si sta per infuocare, c'è la ripresaa riscossione dei tributi da parteo Stato. A novembre, infatti, ci sarà una pioggia di cartelle esattoriali (come hanno annunciato anche le opposizioni). Ma gli imprenditori sono in affanno, ora più che mai, e non riescono a onorare i debiti col Fisco soprattutto a casa del drastico calo dei fatturati determinato dal Lockdown. Ilscrive che si tratta di “di debiti verso il Fisco di anni precedenti il Covid-19, che non potranno saldare molte piccole e medio imprese - e ...