'Ha un tumore maligno': le asportano lo stomaco ma è un errore. Chirurgo condannato a 2 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) condannato a 2 anni di carcere il che, nel 2016, ha asportato a una donna lo 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno'. Il medico, che operò la donna alla MultiMedica di Sesto San ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020)a 2di carcere il che, nel 2016, ha asportato a una donna lo 'per' dopo una errata 'diagnosi di'. Il medico, che operò la donna alla MultiMedica di Sesto San ...

rtl1025 : ?? Per aver asportato a una donna lo stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno', il chirurgo… - Gnups : RT @rtl1025: ?? Per aver asportato a una donna lo stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno', il chirurgo che nel 201… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Per aver asportato a una donna lo stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno', il chirurgo che nel 201… - angelo_arcadu : RT @rtl1025: ?? Per aver asportato a una donna lo stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno', il chirurgo che nel 201… - _funzioniamo : RT @rtl1025: ?? Per aver asportato a una donna lo stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno', il chirurgo che nel 201… -

Ultime Notizie dalla rete : tumore maligno Asporta lo stomaco a una paziente per errore: chirurgo condannato a 2 anni La Repubblica Le asportano lo stomaco "per sbaglio", condannato a 2 anni il chirurgo

A una donna di 53 anni avevano tolto lo stomaco in seguito a un’operazione di gastrectomia, ma la diagnosi di tumore maligno era errata. Era accaduto nel 2016 e oggi Valerio Ceriani, il chirurgo che l ...

Stomaco asportato per errore: chirurgo condannato a 2 anni di carcere

Condannato a 2 anni di carcere il chirurgo che, nel 2016, ha asportato a una donna lo stomaco «per errore» dopo una errata «diagnosi di tumore maligno». Il medico, ...

A una donna di 53 anni avevano tolto lo stomaco in seguito a un’operazione di gastrectomia, ma la diagnosi di tumore maligno era errata. Era accaduto nel 2016 e oggi Valerio Ceriani, il chirurgo che l ...Condannato a 2 anni di carcere il chirurgo che, nel 2016, ha asportato a una donna lo stomaco «per errore» dopo una errata «diagnosi di tumore maligno». Il medico, ...