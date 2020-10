Fratelli Tutti: Papa Francesco, la proprietà è un diritto secondario (Di martedì 6 ottobre 2020) La nostra Costituzione, le pronunce della Corte di Cassazione e le circolari del ministero dell'Interno smentiscono aperture indiscriminate che sacrifichino in ogni modo il diritto di proprietà Leggi su firenzepost (Di martedì 6 ottobre 2020) La nostra Costituzione, le pronunce della Corte di Cassazione e le circolari del ministero dell'Interno smentiscono aperture indiscriminate che sacrifichino in ogni modo ildi proprietà

