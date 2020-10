FIFA 21 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ottobre, per gli appassionati di calcio, non è un mese come gli altri: con l'abbassarsi delle temperature, infatti, il termometro della passione calcistica comincia puntualmente a lievitare. Questo sciagurato 2020, però, presenta una bella incognita: nonostante il campionato di Serie A sia ancora in pieno svolgimento, non ci sentiremmo di scommettere sul fatto che presto non verrà nuovamente sospeso. Del resto, il COVID è già tra i protagonisti della competizione: tra isolamenti fiduciari, polemiche, rinvii e sconfitte a tavolino, non c'è modo per il tifoso di godersi un po' di sano calcio in santa pace, e non potrebbe essere altrimenti se consideriamo come il nostro paese sia solamente alle soglie di una seconda ondata di contagi che ha tutto il potenziale per relegarci in casa per diversi mesi.Un po' come l'eroe che piomba inaspettatamente nel ...