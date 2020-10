Covid, spunta l'ipotesi del Dpcm-ponte (Di martedì 6 ottobre 2020) Due le ipotesi, a quanto si apprende, sul tavolo di Palazzo Chigi in vista delle nuove misure anti-Covid : la prima è quella di varare, domani, il decreto-cornice, con la proroga dello stato di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Due le, a quanto si apprende, sul tavolo di Palazzo Chigi in vista delle nuove misure anti-: la prima è quella di varare, domani, il decreto-cornice, con la proroga dello stato di ...

AzzurrissimoTwi : ?COVID. Aggiornamento sul numero dei positivi in casa Napoli, spunta un calciatore - - joesantonastase : #PieroAngela Piero Angela< Serve l'esercito in strada> Risponde Adam Kadmon<i Carri armati sono antenne mobili del… - alfredotec6 : Ad un tratto in questo programma spunta preoccupazione per il Covid... Poi guarda un po' i ricchi passano il ponte.… - kpi6com : ?Continua la collaborazione con @Agenzia_Italia per analizzare gli avvenimenti politici e di #attualità più impor… - SimoAvetta : Comunque il #covid può essere anche una variante interessante di questo campionato! Non rinviamo le partite! Si piu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid spunta Covid, spunta l'ipotesi del Dpcm-ponte Quotidiano.net Il Napolista anticipa: Amir Rrahmani è il terzo giocatore del Napoli positivo al Coronavirus

Come riportato in anticipo dai colleghi de Il Napolista, ad aggiungersi alla lista dei positivi in casa Napoli, spuntano Amir Rrahmani ed un membro dello staff. Dopo la positività evidenziata dal tamp ...

Compleanno di Federico Fashion Style: spunta il video con Can Yaman

Cosa lega il bell'attore Can Yaman all'esuberante hair stylist Federico Fashion Style? Non lo sapremo mai, ma di certo il video è adorabile!

Trump: "Covid meno letale di influenza, impariamo a conviverci"

(Afp). In alcune popolazioni il coronavirus è meno letale dell'influenza. 'La stagione dell'influenza sta arrivando - scrive il presidente su twitter - Molte persone ogni anno, qualche volta oltre cen ...

Come riportato in anticipo dai colleghi de Il Napolista, ad aggiungersi alla lista dei positivi in casa Napoli, spuntano Amir Rrahmani ed un membro dello staff. Dopo la positività evidenziata dal tamp ...Cosa lega il bell'attore Can Yaman all'esuberante hair stylist Federico Fashion Style? Non lo sapremo mai, ma di certo il video è adorabile!(Afp). In alcune popolazioni il coronavirus è meno letale dell'influenza. 'La stagione dell'influenza sta arrivando - scrive il presidente su twitter - Molte persone ogni anno, qualche volta oltre cen ...