Conosce un uomo sul web e vola in Texas per incontrarlo. Ma lui blocca il suo numero (Di martedì 6 ottobre 2020) Una donna di 23 anni è stata piantata in asso mentre si trovava su un volo per incontrare un uomo che aveva conosciuto online sette giorni prima. Jasmine Triggs si è resa conto di ciò che stava accadendo quando l’uomo misterioso ha bloccato il suo numero mentre saliva sull’aereo. Jasmine, di Fort Wayne, Indiana, ha sborsato 300 sterline per il viaggio di andata e ritorno di cinque ore: “Ho parlato con questo ragazzo per circa una settimana e mi ha chiesto di venire in Texas. Parlavamo, parlavamo e parlavamo ogni giorno, ci raccontavamo le nostre vite”. Le conversazioni toccavano anche argomenti più intimi. “Diceva che non vedeva l’ora di vedermi e che aveva pulito il suo soggiorno solo per me”, ha raccontato Jasmine al Daily Star ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Una donna di 23 anni è stata piantata in asso mentre si trovava su un volo per incontrare unche aveva conosciuto online sette giorni prima. Jasmine Triggs si è resa conto di ciò che stava accadendo quando l’misterioso hato il suomentre saliva sull’aereo. Jasmine, di Fort Wayne, Indiana, ha sborsato 300 sterline per il viaggio di andata e ritorno di cinque ore: “Ho parlato con questo ragazzo per circa una settimana e mi ha chiesto di venire in. Parlavamo, parlavamo e parlavamo ogni giorno, ci raccontavamo le nostre vite”. Le conversazioni toccavano anche argomenti più intimi. “Diceva che non vedeva l’ora di vedermi e che aveva pulito il suo soggiorno solo per me”, ha raccontato Jasmine al Daily Star ...

Xenohunter2 : @NuvolaDiDrago22 Questo ' uomo' se tale lo vuoi dwfinire non conosce l'onore, la dignita e l'amor per la patria - demetrio0303 : Un uomo intelligente capirebbe che voi avete un solo disegno. Far cadere questo governo e togliervi dalle palle Gon… - Mirko04129539 : @AnnA12352429 Normalmente la donna ci riesce, solo che poi conosce l'uomo ed è allora che perde la sua sicurezza... - fulviomarras2 : @DanSpokhouser @andreabell96 Che domande.......renderebbe felici gli estimatori degli XXL Mi viene sempre in mente… - SADIComic : @NinaRicci_us @xenonian1 @graziasteps @Pinzie @kat_prima @giudiiiiiiiii @bb_1774 @atimo13 @Claudia78jl Da quando mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conosce uomo "Ettore Cozzani, Arte e Letteratura", gli atti del convegno restituiscono la storia dell'uomo di cultura Città della Spezia Coronavirus, Ilaria Capua parla ai bambini: "Ti conosco mascherina"

per conoscere e prevenire nuove emergenze future. Medico veterinario di formazione, Ilaria Capua per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all ...

Federico Salvatore, la nuova versione di “Azz” è un successo: “Non ho tradito i miei fan”

Il cantautore napoletano Federico Salvatore ha pubblicato lo scorso 3 ottobre una nuova versione di “Azz”, la title track del suo album ...

per conoscere e prevenire nuove emergenze future. Medico veterinario di formazione, Ilaria Capua per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all ...Il cantautore napoletano Federico Salvatore ha pubblicato lo scorso 3 ottobre una nuova versione di “Azz”, la title track del suo album ...