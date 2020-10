Banche: Conte, 'troppi vincoli da riforma Bcc 2016, serve acuta riflessione' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il mondo cooperativo bancario sta soffrendo rispetto a un progetto di riforma" messo a punto "nel 2016: dobbiamo prendere atto che rischia di portare a un'eccessiva omologazione regolamentare con vincoli, anche per le Banche sistemiche, che rischiano concretamente di fermare l'erogazione di liquidità sul territorio, che significa sostenere finanziariamente Pmi e cooperative, che è la principale missione" di questi istituti di credito. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative. "Su questo tema dobbiamo condurre un'acuta riflessione - ha sottolineato il presidente del Consiglio - C'è l'impegno del Governo a lavorare per mettere a punto le criticità e lavorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il mondo cooperativo bancario sta soffrendo rispetto a un progetto di" messo a punto "nel: dobbiamo prendere atto che rischia di portare a un'eccessiva omologazione regolamentare con, anche per lesistemiche, che rischiano concretamente di fermare l'erogazione di liquidità sul territorio, che significa sostenere finanziariamente Pmi e cooperative, che è la principale missione" di questi istituti di credito. Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative. "Su questo tema dobbiamo condurre un'- ha sottolineato il presidente del Consiglio - C'è l'impegno del Governo a lavorare per mettere a punto le criticità e lavorare ...

(Adnkronos) - "Il mondo cooperativo bancario sta soffrendo rispetto a un progetto di riforma" messo a punto "nel 2016: dobbiamo prendere atto che rischia di portare a un'eccessiva omologazione ...

Conte a Confcooperative: "Troppi vincoli alle Bcc dalla riforma, lavoriamo a superare criticità"

Il presidente del Consiglio sul Recovery Plan: "Coinvolgeremo migliori energie". Sulla pandemia: "La sfida non è stato vinta. Nessuno abbia la tentazione di abbassare al guardia" ...

(Adnkronos) - "Il mondo cooperativo bancario sta soffrendo rispetto a un progetto di riforma" messo a punto "nel 2016: dobbiamo prendere atto che rischia di portare a un'eccessiva omologazione ...Il presidente del Consiglio sul Recovery Plan: "Coinvolgeremo migliori energie". Sulla pandemia: "La sfida non è stato vinta. Nessuno abbia la tentazione di abbassare al guardia" ...