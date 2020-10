‘Uomini e Donne’, Jessica Antonini e Davide Lorusso raccontano la verità sulla foto ‘hot’ tanto discussa in puntata e svelano quando hanno capito di piacersi (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) La scelta della tronista Jessica Antonini ha sorpreso tutti, non per la persona che ne è stata protagonista, ossia Davide Lorusso, ma per i tempi e le modalità con cui si è svolta. Sono giorni, ormai, che i due hanno abbandonato gli studi di Uomini e Donne mano nella mano, pronti a viversi nella realtà. Nonostante le voci che sosterrebbero la falsità di Davide, la coppia ha assolutamente smentito ogni rumor e lo ha fatto anche poco fa nel corso di una diretta su Instagram. Innanzitutto, la Antonini si è fatta tatuare “Complici” per lui. Entrambi hanno ammesso di avere parecchi difetti, come il fatto che lei sia permalosa e un po’ stronza mentre lui sia troppo fissato col ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La scelta della tronistaha sorpreso tutti, non per la persona che ne è stata protagonista, ossia, ma per i tempi e le modalità con cui si è svolta. Sono giorni, ormai, che i dueabbandonato gli studi di Uomini e Donne mano nella mano, pronti a viversi nella realtà. Nonostante le voci che sosterrebbero la falsità di, la coppia ha assolutamente smentito ogni rumor e lo ha fatto anche poco fa nel corso di una diretta su Instagram. Innanzitutto, lasi è fatta tatuare “Complici” per lui. Entrambiammesso di avere parecchi difetti, come il fatto che lei sia permalosa e un po’ stronza mentre lui sia troppo fissato col ...

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - direzioneprc : Rifondazione si stringe attorno alle donne e agli uomini dell’ANPI per la perdita della sua grande Presidente… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - IncontriClub : Uomini e donne, puntata 5 ottobre 2020: anticipazioni - Fulvia0240 : RT @tripps42: È sempre tutto un 'perché le donne non denunciano?' o 'perché le donne non lasciano i mariti violenti?' e mai un 'perché gli… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia