Unione Europea, surplus partite correnti in crescita nel 2° trimestre (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il saldo delle partite correnti dell’intera Unione Europea (EU-28) relativo al 2° trimestre del 2020 ha evidenziato un surplus di 82,9 miliardi di euro (2,7% del PIL), in salita rispetto all’avanzo di 52,9 miliardi (1,5% del PIL) registrato nel 1° trimestre. Lo comunica l’Ufficio statistico centrale della comunità Europea (Eurostat), indicando che nel 2° trimestre del 2019 il risultato era positivo per 72,7 mld (2,1% del PIL). Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il saldo delledell’intera(EU-28) relativo al 2°del 2020 ha evidenziato undi 82,9 miliardi di euro (2,7% del PIL), in salita rispetto all’avanzo di 52,9 miliardi (1,5% del PIL) registrato nel 1°. Lo comunica l’Ufficio statistico centrale della comunità(Eurostat), indicando che nel 2°del 2019 il risultato era positivo per 72,7 mld (2,1% del PIL).

Anche se il progetto “Lavorando per lavorare” si può considerare nuovo perché è stato finanziato da poco tempo dalla Unione Europea, è dal 2007 che si occupa di tirocini di persone con la sindrome di ...

Ma a scendere in campo, di fronte alla drammaticità degli eventi, anche l'Unione Europea, con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Ho seguito con apprensione gli ...

