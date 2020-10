Uccide il patrigno a colpi di cacciavite | la confessione choc | ' Picchiava sempre mia madre'

(Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Maltrattavamiae la'. Ilinsanguinato ancora nelle mani, il romeno 31 enne è stato arrestato sabato notte per l'omicidio del. L'uomo, di nome Alexandru ...

fattoquotidiano : “Ci picchiava da 15 anni anni”, uccide il patrigno con cacciavite: arrestato - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Roma, uccide il patrigno con un cacciavite: «Picchiava mia madre da anni» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Roma, uccide il patrigno con un cacciavite: «Picchiava mia madre da anni» - RassegnaZampa : #Roma, uccide il patrigno con un cacciavite: «Picchiava mia madre da anni» - Notiziedi_it : Ardea (Roma): litiga col patrigno e lo uccide, «Maltrattava sempre mia madre» -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide patrigno

«Maltrattava sempre mia madre e la picchiava». Il cacciavite insanguinato ancora nelle mani, il romeno 31 enne è stato arrestato sabato notte per l’omicidio del ...«Picchiava me e mia madre da anni». Non c'è stata una vera e propria confessione, ma i carabinieri sono certi che a uccidere con un cacciavite un 44enne romeno sia stato ...