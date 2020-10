Stasera in Tv oggi 5 Ottobre 2020: da “Io ti cercherò” al “Grande Fratello Vip 5” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stasera in Tv oggi, 5 Ottobre 2020, sarà un lunedì pieno di emozioni. Su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della nuova serie Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Come sempre non mancheranno numerosi film e serie di ogni genere. Il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che accomodarsi sul divano e godersi il proprio spettacolo preferito insieme alla propria famiglia. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “L’Ombra di Caravaggio”: trama e cast del film di Michele Placido Stasera in Tv oggi 5 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020)in Tv, 5, sarà un lunedì pieno di emozioni. Su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della nuova serie Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con il GrandeVip 5. Come sempre non mancheranno numerosi film e serie di ogni genere. Il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che accomodarsi sul divano e godersi il proprio spettacolo preferito insieme alla propria famiglia. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “L’Ombra di Caravaggio”: trama e cast del film di Michele Placidoin Tv5 ...

