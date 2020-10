Slitta la riforma dell’Irpef. Rdc: rischio taglio sugli assegni nel 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La riforma dell’Irpef rischia di Slittare al 2022. Sarebbe questo, secondo quanto riporta il Corriere, il risultato delle tensioni nel governo e delle poche risorse a disposizione per la legge di bilancio. La Nota di aggiornamento al Def (Nadef), che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare questa sera, conferma il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e apre sul fronte del fisco uno spazio di bilancio per circa 6 miliardi. Ma questa somma non basterà per fare tutto. C’è da attuare in primis il Family Act con l’assegno unico per ogni figlio fino a 21 anni, che – nella migliore delle ipotesi – dovrebbe partire nel corso del 2021. E con un altro disegno di legge delega, che affiancherebbe la manovra, dovrebbe poi essere avviata la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladell’Irpef rischia dire al 2022. Sarebbe questo, secondo quanto riporta il Corriere, il risultato delle tensioni nel governo e delle poche risorse a disposizione per la legge di bilancio. La Nota di aggiornamento al Def (Nadef), che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare questa sera, conferma ildel cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e apre sul fronte del fisco uno spazio di bilancio per circa 6 miliardi. Ma questa somma non basterà per fare tutto. C’è da attuare in primis il Family Act con l’assegno unico per ogni figlio fino a 21 anni, che – nella migliore delle ipotesi – dovrebbe partire nel corso del. E con un altro disegno di legge delega, che affiancherebbe la manovra, dovrebbe poi essere avviata la ...

Damianodanny1 : Fondi Ue arriveranno in ritardo, ora slitta la riforma fiscaleIl governo pensa ad una legge delega per introdurre l… - gommothcecco : Che manica di buffoni questi PoveriDementi chiusi in 5Stalle, con premier una pochette senza niente intorno: aveva… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Slitta la riforma del Fisco, sarà affidata a una legge delega [di ROBERTO PETRINI] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Slitta la riforma del Fisco, sarà affidata a una legge delega [di ROBERTO PETRINI] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Slitta la riforma del Fisco, sarà affidata a una legge delega -