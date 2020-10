Scontro M5s-Casaleggio, i pentastellati: “Non ricopre alcuna carica” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Davide Casaleggio ha scritto sul Blog delle Stelle una dura lettera indirizzata al M5s, ma secondo i pentastellati non poteva farlo. Continua la polemica tra Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio, proprietario della piattaforma Rousseau. Dopo la vicenda dei mancati pagamenti da parte dei parlamentari pentastellati, riparte a suon di post su Facebook la guerra tra … L'articolo Scontro M5s-Casaleggio, i pentastellati: “Non ricopre alcuna carica” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Davideha scritto sul Blog delle Stelle una dura lettera indirizzata al M5s, ma secondo inon poteva farlo. Continua la polemica tra Movimento 5 stelle e Davide, proprietario della piattaforma Rousseau. Dopo la vicenda dei mancati pagamenti da parte dei parlamentari, riparte a suon di post su Facebook la guerra tra … L'articoloM5s-, i: “Noncarica” proviene da www.meteoweek.com.

partimeasylover : RT @_DAGOSPIA_: M5S,IL DIVORZIO ORMAI E' INEVITABILE DOPO LO SCONTRO APERTO DA CASALEGGIO.QUANTO RISCHIA IL GOVERNO? - _DAGOSPIA_ : M5S,IL DIVORZIO ORMAI E' INEVITABILE DOPO LO SCONTRO APERTO DA CASALEGGIO.QUANTO RISCHIA IL GOVERNO?… - VinceMaielli : RT @fabord: #Scissione? Nello scontro tra il #PartitoDelServer e il #PartitoDelPalazzo è difficile capire persino chi esce da cosa, e per f… - Giuggio72684862 : RT @tranellio: La crisi del MoV è dovuta ad uno scontro tra una Lombardi che non considero nemmeno del 5 Stelle e un Di Battista che è fuor… - Frances47226166 : RT @tranellio: La crisi del MoV è dovuta ad uno scontro tra una Lombardi che non considero nemmeno del 5 Stelle e un Di Battista che è fuor… -