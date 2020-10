Psg, dopo Kean arriva anche Danilo Pereira: prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altro colpo in entrata per il Paris Saint Germain dopo l’acquisto in prestito dell’attaccante della Nazionale italiana Moise Kean. Il club francese ha infatti ufficializzato l’acquisto di Danilo Pereira, centrocampista ex Porto che ha firmato un contratto con il Psg dopo la chiusura dell’operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei parigini. Il centrocampista vestirà la maglia numero 15. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altro colpo in entrata per il Paris Saint Germainl’acquisto indell’attaccante della Nazionale italiana Moise. Il club francese ha infatti ufficializzato l’acquisto di, centrocampista ex Porto che ha firmato un contratto con il Psgla chiusura dell’operazione incondia favore dei parigini. Il centrocampista vestirà la maglia numero 15.

