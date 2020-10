Nuovo Dpcm: matrimoni e feste private a numero chiuso, chiusura locali alle 23 e mascherine obbligatorie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid, con il Dpcm di ottobre il governo impone nuovi divieti per affrontare la seconda ondata. numero chiuso per le feste private Leggi su corriere (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid, con ildi ottobre il governo impone nuovi divieti per affrontare la seconda ondata.per le

Advertising

Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - fanpage : Nuovo #dpcm, si rischiano fino a 3mila euro di multa senza mascherina all'aperto - fanpage : In arrivo nuovo dpcm: si va verso mascherine obbligatorie all’aperto e locali chiusi alle 23 - Alfonso0070 : RT @laltracalabria: #Coronavirus. Nuovo #dpcm in arrivo con restrizioni anti #covid19 più che doverose, visto che le ordinanze della Region… - misspassinella1 : RT @greygooseonice: Proni ai potentati economici avete dato un liberi tutti permettendo che il contagio si diffondesse ovunque e ripartisse… -