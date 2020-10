Non è vero ma ci credo: il museo delle bufale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coccodrilli nelle fogne, clown rapitori di bambini ma anche il 5G e i cannibali del Covid. Trent'anni di leggende metropolitane Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coccodrilli nelle fogne, clown rapitori di bambini ma anche il 5G e i cannibali del Covid. Trent'anni di leggende metropolitane

mirkocalemme : Fenomeno in telecronaca, nel fare opinione, nelle interviste. Impossibile non ammirare @RealPiccinini, vero maestro… - RobertoBurioni : Effettivamente se è vero non va bene. - ZZiliani : Se poi è vero, come pare, che i misteriosi positivi al di fuori del gruppo squadra-Juventus siano dovuti a un prolu… - alycecappellaio : RT @2849Dama: Sono #cosiPerche lo dice Lo Specchio, Ma non è Vero... - MichelottiMarco : RT @LuisaIannelli: #Trump è passato, in due giorni, da 'ha bisogno dell'ossigeno, con il suo pregresso potrebbe non farcela' , a 'verrà dim… -