Napoli | Ciciretti ceduto al Chievo

(Di lunedì 5 ottobre 2020)- Prosegue l'operazione di sfoltimento della rosa del, dopo la cessione di Amatoal. Il centrocampista offensivo classe 1993 si trasferisce ufficialmente in gialloblù ...

Advertising

claudioruss : L’A.C #Chievo Verona comunica di aver acquisito dall’SS Calcio #Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le p… - mercatoymercado : RT @SoyCalcio_: ? OFICIAL I El Napoli manda cedido a Amato Ciciretti al Chievo Verona de Serie B. - Aleix98861553 : RT @SoyCalcio_: ? OFICIAL I El Napoli manda cedido a Amato Ciciretti al Chievo Verona de Serie B. - tuttonapoli : UFFICIALE - Il Napoli piazza Ciciretti: prestito secco al ChievoVerona - FilippoRubu00 : ??UFFICIALE #Chievo, preso in prestito dal #Napoli Amato #Ciciretti ???? #SerieA #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ciciretti

NAPOLI - Nuovo capitolo per la carriera di Amato Ciciretti. Il centrocampista offensivo classe 1993, infatti, è stato ceduto dal Napoli al Chievo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Per ...NAPOLI - Prosegue l'operazione di sfoltimento della rosa del Napoli, dopo la cessione di Amato Ciciretti al Chievo. Il centrocampista offensivo classe 1993 si trasferisce ufficialmente in gialloblù ...