Massimiliano Morra e Adua De Vesco, tutto falso: spunta una lettera misteriosa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Massimiliano Morra ha confessato in diretta tv che non c’è mai stata una storia tra lui ed Adua Del Vesco. spunta una lettera misteriosa. Caos nella casa del Grande Fratello Vip 2020: Massimiliano Morra ha infatti confessato di non avere mai avuto una storia con Adua Del Vesco. E’ stato tutto una montatura. Ecco le … Leggi su youmovies (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo .ha confessato in diretta tv che non c’è mai stata una storia tra lui edDeluna. Caos nella casa del Grande Fratello Vip 2020:ha infatti confessato di non avere mai avuto una storia conDel. E’ statouna montatura. Ecco le …

MarioManca : Massimiliano Morra ha appena confermato le parole di Tarallo e Signorini fa partire la clip, ma perché? #GFVIP - howaboutnaaa : Vabbè si chiama Gabriele Massimiliano Morra in realtà, Massimiliano sarebbe il secondo nome #GFVIP - Evangelique20 : @strangersx2 Se non erro si chiama Gabriele Massimiliano Morra - ikigaihemmings : MA IN CHE SENSO MORRA SI CHIAMA GABRIELE E NON MASSIMILIANO? #GFVIP - Valyss_ : RT @_diana87: Da oggi più che mai bimba di Massimiliano Morra, portiamolo in finale #gfvip -