Marco Carta allontanato da Mediaset per la febbre, lui su IG: “Non mi resta che dirvi di aspettare” (FOTO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Marco Carta è stato assente durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso in quanto aveva la febbre. La conduttrice Barbara D’Urso, infatti, ha comunicato ai suoi telespettatori del cambio improvviso di scaletta a causa di quanto accaduto al cantante. La notizia, naturalmente, ha fatto preoccupare molto i fan, considerando il delicato momento storico nel quale ci troviamo. Ad ogni modo, Marco ha deciso di commentare sui social quanto accaduto ed ha scritto un lungo post per tutti i suoi fan. Marco Carta assente a Live non è la D’Urso per febbre Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Barbara ha informato i telespettatori dell’assenza di Marco Carta a causa ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020)è stato assente durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso in quanto aveva la. La conduttrice Barbara D’Urso, infatti, ha comunicato ai suoi telespettatori del cambio improvviso di scaletta a causa di quanto accaduto al cantante. La notizia, naturalmente, ha fatto preoccupare molto i fan, considerando il delicato momento storico nel quale ci troviamo. Ad ogni modo,ha deciso di commentare sui social quanto accaduto ed ha scritto un lungo post per tutti i suoi fan.assente a Live non è la D’Urso perNel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Barbara ha informato i telespettatori dell’assenza dia causa ...

Advertising

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - Millyzampa87 : RT @IlContiAndrea: #MarcoCarta allontanato ieri sera da #nonèladurso per la febbre ma a FqMagazine assicura: “Stamattina sto benissimo. Non… - Gigabyte1979 : @aciapparoni @marco_gervasoni Io tremo al pensiero del candidato di cdx a Milano. Nessuno ne può più di Sala&Co., M… - marstairs : @lightbloods lo mando in una cella con marco carta sto qui - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #MarcoCarta allontanato ieri sera da #nonèladurso per la febbre ma a FqMagazine assicura: “Stamattina sto benissimo. Non… -