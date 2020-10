Maltempo: settimo cadavere trovato in Liguria (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - SANREMO, 05 OTT - Ancora un cadavere nel mare di Sanremo. Si tratta del corpo di un uomo affiorato sulla scogliera della Brezza. E' il settimo corpo ritrovato nel ponente ligure dopo l'ondata ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - SANREMO, 05 OTT - Ancora unnel mare di Sanremo. Si tratta del corpo di un uomo affiorato sulla scogliera della Brezza. E' ilcorpo rinel ponente ligure dopo l'ondata ...

marinapiva67 : RT @TgLa7: ++ #Maltempo: ancora un cadavere in #Liguria, è il settimo ++ E' corpo uomo affiorato sulla scogliera della #Brezza - elena_ele6 : RT @TgLa7: ++ #Maltempo: ancora un cadavere in #Liguria, è il settimo ++ E' corpo uomo affiorato sulla scogliera della #Brezza - TgLa7 : ++ #Maltempo: ancora un cadavere in #Liguria, è il settimo ++ E' corpo uomo affiorato sulla scogliera della #Brezza - iconanews : Maltempo: settimo cadavere trovato in Liguria -