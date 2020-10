L'utopia Europa? Tutto merito dei mercanti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quando è crollato l'impero di Roma i popoli del territorio geograficamente identificato come Europa sono sempre stati in guerra. Dal Nord, Pitti, Caledoni e Sassoni. Dall'Est Frisi, Alemanni,, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quando è crollato l'impero di Roma i popoli del territorio geograficamente identificato comesono sempre stati in guerra. Dal Nord, Pitti, Caledoni e Sassoni. Dall'Est Frisi, Alemanni,, ...

L'utopia Europa? Tutto merito dei mercanti

Sono tanti coloro a cui questa pace e questo mercato unico e questa libertà di circolazione proprio non vanno. È questa moneta unica è proprio indigesta ...

Economia civile, coesione, solidarietà Bisogna passare dalle parole ai fatti

Il discorso del premier Conte ad Assisi e quelli di molti dopo la pandemia segnano un cambio di linguaggio positivo, che richiama una economia fondata sull’etica e finalizzata al bene comune. Anche la ...

