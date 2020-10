Legge elettorale, in gioco i partiti personali (Di lunedì 5 ottobre 2020) E siamo di nuovo di fronte all’ennesima riforma della Legge elettorale. Puntuale come l’arrivo di una stagione meteorologica, la maggioranza di turno che governa il Paese mette mano alla Legge elettorale. Che, come tutti sanno, è sempre la “madre” di tutte le riforme. Perché con la Legge elettorale nascono e muoiono i partiti, tramontano e decollano le coalizioni e, soprattutto, si promuovono o si abbattono nuove leadership.Certo, dopo il risultato, peraltro scontatissimo, del referendum sul taglio dei parlamentari, era del tutto ovvio, nonché necessario, mettere mano alla nuova Legge elettorale. Che, di norma, viene sempre elaborata e pensata dalla maggioranza di governo per penalizzare chi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) E siamo di nuovo di fronte all’ennesima riforma della. Puntuale come l’arrivo di una stagione meteorologica, la maggioranza di turno che governa il Paese mette mano alla. Che, come tutti sanno, è sempre la “madre” di tutte le riforme. Perché con lanascono e muoiono i, tramontano e decollano le coalizioni e, soprattutto, si promuovono o si abbattono nuove leadership.Certo, dopo il risultato, peraltro scontatissimo, del referendum sul taglio dei parlamentari, era del tutto ovvio, nonché necessario, mettere mano alla nuova. Che, di norma, viene sempre elaborata e pensata dalla maggioranza di governo per penalizzare chi ...

E siamo di nuovo di fronte all’ennesima riforma della legge elettorale. Puntuale come l’arrivo di una stagione meteorologica, la maggioranza di turno che governa il Paese mette mano alla legge ...

Come e perché Giorgetti vuole portare la Lega al centro

Dalla Lega arrivano riflessioni di cui si è fatto portavoce Giorgetti partendo dalle modifiche in senso proporzionalista della legge elettorale ...

