«Le Iene» ripartono con un triplo appuntamento Stasera lo speciale su Mario Biondo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Le Iele,Lunedì, martedì, giovedì. Un tripliceapre la nuova stagione de Le. Il programma ideato da Davide Parenti ripartirà in prima serata su Italia1 con una serie di puntate ravvicinate, a cominciare da quellaodierna dedicata al caso di. La trasmissione – già colpita da un nuovo caso di coronavirus (si tratta dell’inviato e conduttore Giulio Golia) – sarà poi in onda nuovamente il 6 ottobre e l’8 con il canonico show in diretta. Sulla scia di altre inchieste relative alla cronaca (il caso Pantani, quello di Chico Forti e la strage di Erba, ad esempio), Lenello “...