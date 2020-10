Juve-Napoli: lettera di De Laurentiis a Spadafora (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Una lettera di otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di 'memoria difensiva' in merito ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Unadi otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari delnegli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di 'memoria difensiva' in merito ...

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MediasetTgcom24 : Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola - mick2585 : @m4ssimiliano_86 @wanna1382 @Corriere C'è in indagine in corso e il Napoli goffamente ha cancellato tutti i post su… - BigMonty96 : Serie A iniziata da neanche 20 giorni e abbiamo già visto: - caso Diawara - focolaio al Genoa - sceneggiata Napol… -